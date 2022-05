James Rodríguez es uno de los referentes de la Selección Colombia y es palabra autorizada para hablar del futuro entrenador de la ‘tricolor’, tema del que se refirió y les envió un mensaje a los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

En su canal de Twitch, el mediocampista del Al Rayyan fue consultado por sus seguidores sobre quién debe ser el próximo entrenador de la Selección, a lo que el jugador no dio nombres, pero pidió que los dirigentes tomen una “sabia” decisión.

“Esperemos que los dirigentes elijan bien al próximo técnico y sean sabios, que es lo más importante", afirmó el ‘10’ en la plataforma digital.

Además, Rodríguez se refirió a su futuro del que aseguró: "No sé dónde jugaré ahora. Esperemos que el mercado de pases se abra para ver quién me quiere. Donde me quieran voy".

Por el momento son varios los candidatos que suenan para llegar a la Selección Colombia, pero no hay un candidato que esté como gran favorito para asumir la dirección de la ‘tricolor’.

Aquí el video de James Rodríguez hablando sobre el próximo técnico de la Selección Colombia: