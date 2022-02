James y Cuadrado no se pueden ver ni en pintura: la supuesta nueva pelea en la Selección

Luego de todo el revuelo que se armó por la supuesta pelea (ya desmentida) entre James Rodríguez y Radamel Falcao, ahora se creó una nueva versión que involucra al '10' y una supuesta rencilla con Juan Guillermo Cuadrado. Además, vuelven a aumentar los rumores de que el vestuario de la Selección Colombia está completamente dividido.

El encargado de entregar esta información fue el exfutbolista, Hamilton Ricard. Estuvo hablando en DirecTV Sports y allí aseguró, por fuentes muy cercanas a la Selección, que el equipo está dividido y las "rencillas" entre jugadores comenzaron desde el momento en el que Reinaldo Rueda le dio la oportunidad a James Rodríguez de volver a las concentraciones.

Afirmó, además, que la relación del '10' con Juan Guillermo Cuadrado está completamente rota. Después de las derrotas ante Perú y Argentina, pudo notar que ya no hay respeto entre los jugadores y eso ha provocado una división interna en el equipo de Reinaldo Rueda. "En ese camerino, hay división. Hay gente que no quiere a James, James que no quiere al otro. Reinaldo se dejó meter a James, cuando llegó al grupo los otros se enfurecieron. Eso lo sabemos todos".

“No le estoy echando la culpa a James de nada. En la cancha se ve, se ve que Cuadrado no le quiere dar la pelota (a James), que Cuadrado lo irrespeta, que todo el mundo lo irrespeta. En la cancha se ve, en el camerino se nota. Es una Selección que no hace una pared”.

(VIDEO) Las contundentes palabras de Hamilton Rocard sobre la Selección Colombia y una supuesta disputa entre James Rodríguez y Juan Cuadrado