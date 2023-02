La Selección Colombia Sub 20 ha enamorado a los hinchas con su juego y actitud, pero también a algunos futbolistas que saben lo que es vestir la camiseta de la 'tricolor', como es el caso de Teófilo Gutiérrez, el cual se rindió en halagos al equipo que juega el Sudamericano.

En una entrevista para el programa 'El Vbar' de la emisora Caracol Radio, Gutiérrez aseguró que esta Selección le recuerda en la que él jugó en las Eliminatorias al Mundial de Brasil 2014, con la cual se divertía en el campo de juego con sus compañeros.

"Me gustó el partido anterior contra Paraguay. Tenía años que no veía paredes en el fútbol. Aldo Leao, me hace acordar a como jugábamos nosotros de sabroso en las Eliminatorias antes de Brasil. Este partido me hizo acordar a la camada de nosotros: paredes, goles y disfrutando", dijo 'Teo'.

Además, Gutiérrez se refirió a una de las figuras del equipo, Gustavo Puerta, del que aseguró que el Bogotá F.C lo vendió muy "barato" y hasta lo pidió para la Selección de Mayores como titular.

“A Puerta lo vendieron muy barato, aquí regalan los jugadores, a los directivos no sé qué les pasa. Ese muchacho tiene que estar en la Selección Colombia de titular, en la de mayores”, expresó el nuevo jugador del Atlético Bucaramanga.

Aquí el audio con las palabras de Teófilo: