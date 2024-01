Al hablar del fútbol femenino en Colombia es obligatorio hacer mención a Catalina Usme. Siendo una de las máximas referentes del deporte femenil en el país, la jugadora de 34 años tuvo un encuentro cercano con la muerte, teniendo que ser reanimada en pleno terreno de juego.

Catalina Usme es la máxima goleadora de la historia de la Selección Colombia femenina, contando con 52 tantos a su nombre. Así mismo, se trata de la futbolista con más anotaciones en la Liga Colombiana con 65 goles y la colombiana con más dianas en la Copa Libertadores con 30 anotaciones. También puede presumir el hecho de haber sido la primera jugadora colombiana en ser nominada al Balón de Oro.

Sin embargo, la carrera de Usme tuvo una mancha muy oscura. La jugadora tuvo un encuentro cercano con la muerte. Así lo relató la exjugadora de América de Cali y de Independiente Santa Fe en una entrevista con ‘Los Informantes’ de Caracol Televisión, que dejó a muchos hinchas totalmente helados.

Terrorífico relato

La estrella colombiana reveló cómo estuvo al borde de la muerte durante un partido. “Tuve un evento, con la Selección Colombia, en Chile, donde me tienen que reanimar en la cancha. Caí desplomada de un codazo en la cabeza y perdí el conocimiento. Me acuerdo que, en ese entonces, la doctora dijo que había muerto, pero me reanimó de inmediato”.

“Cuando llego a casa, le cuento a mi mamá, le mostramos, en fin. Nos pusimos a hablar de la vida y le digo: ‘vea, mamá, yo quiero que usted tenga una cosa clara; el día que me muera, si me pasa en una cancha, entiérrenme feliz porque eso es el significado de que me morí feliz, haciendo lo que me gusta y amo” agregó.

Los logros de Catalina Usme

Entre los logros obtenidos por Catalina Usme en su carrera hay que destacar los dos títulos liguero con América de Cali en los años 2019 y 2022. A nivel de internacional, consiguió la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima del año 2019 con la Selección Colombia.

