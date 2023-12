"Me siento como un niño", las palabras de Ospina que le arrugan el corazón a Colombia

David Ospina se convirtió en una de las grandes novedades en la última convocatoria de la Selección Colombia para los partidos amistosos contra Venezuela y México en Estados Unidos. Serán los compromisos que le colocarán punto final a una temporada de ensueño, tras los excelentes resultados en las Eliminatorias Conmebol Rumbo al Mundial 2026.

El regreso de David Ospina se convirtió en toda una novedad para los hinchas de la Selección Colombia, que ya no tenían en el radar el nombre del portero colombiano tras las presentaciones de Camilo Vargas y los buenos momentos de Álvaro Montero y Kevin Mier en sus clubes.

Luego de superar una molestia muscular en uno de sus brazos, a David Ospina le ha costado volver al protagonismo en el Medio Oriente y parece que tiene la puerta de salida abierta en el Al Nassr, donde es suplente y no es valorado en el once inicial. Esta convocatoria le servirá para volver a mostrarse y buscar algún fichaje en este mercado de pases con otros equipos del exterior.

Tras la convocatoria, David Ospina habló en rueda de prensa y dejó varias palabras que le arrugan el corazón a los hinchas de la Selección Colombia, pues Ospina es todo un emblema del equipo colombiano, de los futbolistas que más veces ha vestido la camiseta y prácticamente una leyenda, con dos Mundiales en sus espaldas.

“Me siento como un niño”, David Ospina

“Felicidad de volver a vestir los colores de mi país, me siento un niño de 17-18 años cuando por primera vez llegué a la Selección, después de un largo tiempo. Llegó para seguir aportando. Siempre que vengo trato de dar lo mejor y ayudar desde mi experiencia. Eso es lo que puedo recalcar”, dijo David Ospina en rueda de prensa.

“Gracias al profe por permitirme estar nuevamente acá en la Selección. Vengo preparándome, llego con el ritmo de los entrenamientos, los partidos amistosos. Eso me ha dado la tranquilidad, después de una lesión importante. Estoy con esa tranquilidad de que me he cuidado. Solo queda tener minutos, competencia”, agregó Ospina.

David Ospina y Cristiano Ronaldo

“Excelente, estar al lado de estos jugadores es gratificante, tenerlo de cerca y saber por qué está donde está. No he podido competir en terreno en un partido oficial porque me lesioné, pero en el día a día es un competidor, siempre quiere ganar y marcar goles”.

¿Estará David Ospina en la Copa América 2024?

“Grupo importante. En estas competiciones hay que dar lo mejor de sí para conseguir cada objetivo, va a ser un grupo muy disputado, esperamos aprovechar de la mejor manera y llegar en el mejor nivel”.

Encuesta ¿Cree que David Ospina merecía la convocatoria en la Selección Colombia? ¿Cree que David Ospina merecía la convocatoria en la Selección Colombia? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.