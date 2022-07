Por la primera jornada de la fase de grupos de la Copa América Femenina, Ecuador recibe a su similar de Paraguay en un duelo que se realizará este miércoles 19 de julio.

Las emociones de este encuentro serán transmitidas a través de la pantalla de DIRECTV SPORTS, DIRECTV GO, Fox Sports 2, ViX y Copa América Youtube.

El encuentro se realizará en el Estadio Pascual Guerrero. Las ecuatorianas asumen este partido con la intención de superar su derrota 2 a 1 ante Colombia. Paraguay, por su parte, le ganó 2 a 0 a Bolivia y pretende mantenerse en el sendero del triunfo.

¿Cuándo se enfrentarán Ecuador y Paraguay por la Copa América Femenina?

El juego se realizará este miércoles 20 de julio en el Estadio Pascual Guerrero.

Horario por países y canal de TV

Argentina: 21.00 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Bolivia: 20.00 horas SIN TV

Brasil: 21.00 horas SIN TV

Chile: 20.00 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Colombia: 19.00 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Ecuador: 19.00 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

México: 19.00 horas SIN TV

Paraguay: 20.00 horas por COPA AMÉRICA YOUTUBE

Perú: 19.00 horas por DIRECTV SPORTS, DIRECTV GO

Uruguay: 21.00 horas por DIRECTV SPORTS, DIRECTV GO

Venezuela: 20.00 horas por DIRECTV SPORTS, DIRECTV GO

Estados Unidos: 17.00 horas PT / 20.00 horas ET por Fox Sports 2 y ViX