Por el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, Independiente del Valle en condición de local recibe la resistencia de Melgar en una contienda que se realizará este miércoles 31 de agosto. Las emociones de este encuentro serán trasnmitidas a través de la pantalla de ESPN, DIRECTV SPORTS, DIRECTV GO, STAR+, CONMEBOL TV, TIGO SPORTS+, FANATIZ y BEINSPORTS.

+SÍGUE EL MINUTO A MINUTO DE ESTE PARTIDO

El encuentro se realizará en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. La última vez que se midieron fue el pasado 15 de marzo del 2016 en un cotejo que terminó con un triunfo 2 a 0 a favor del plantel ecuatoriano.

Los de casa saben que se medirán ante un durísimo rival y en su territorio pretenden marcar diferencias. Melgar, por su lado, quiere continuar siendo la revelación de este torneo y para conseguirlo deberá robarse un buen resultado durante su visita a Ecuador.

¿Cuándo se medirán Independiente del Valle y Melgar por la Copa Sudamericana?

El encuentro se realizará este miércoles 31 de agosto en el Estadio Rodrigo Paz Delgado

Horario por países y canal de TV

Argentina: 21.30 horas por STAR+, ESPN, DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Brasil: 21.30 horas por CONMEBOL TV

Bolivia: 20.30 horas por STAR+

Chile: 19.30 horas por STAR+, ESPN, DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Colombia: 19.30 horas por STAR+, ESPN, DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Ecuador: 19.30 horas por STAR+, ESPN, DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

México: 19.30 horas SIN TV

Paraguay: 20.30 horas por STAR+ y TIGOSPORTS+

Perú: 19.30 horas por STAR+, DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Uruguay: 21.30 horas por STAR+, DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Venezuela: 20.30 horas por STAR+, ESPN, DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Estados Unidos: 17.30 horas PT / 20.30 horas ET por FANATIZ y BeinSports