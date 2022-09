Por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana, Melgar en condición de local recibe la resistencia de Independiente del Valle en una contienda que se realizará este miércoles 7 de septiembre. Las emociones de este encuentro serán trasnmitidas a través de la pantalla de ESPN, DIRECTV SPORTS, DIRECTV GO, STAR+, CONMEBOL TV, TIGO SPORTS+,FUBOTV, FANATIZ y BEINSPORTS.

El encuentro se realizará en el Estadio de la Universidad Nacional de San Agustín. De momento, la serie le favorece al plantel ecuatoriano debido al triunfo por 3 a 0 registrado en el primer match.

Los de casa saben que deberán recuperarse y en su territorio reconocen que pueden lograrlo. Independiente del Valle, por su lado, no se confia y sabe bien que deberá marcar diferencias para adjudicarse el tiquete para la final del certamen.

¿Cuándo se medirán Melgar vs. Independiente del Valle por la Copa Sudamericana?

El encuentro se realizará este miércoles 7 de septiembre en el Estadio de la Universidad Nacional de San Agustín.

Horario por países y canal de TV

Argentina: 21.30 horas por STAR+, ESPN, DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Brasil: 21.30 horas por CONMEBOL TV

Bolivia: 20.30 horas por STAR+

Chile: 19.30 horas por STAR+, ESPN, DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Colombia: 19.30 horas por STAR+, ESPN, DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Ecuador: 19.30 horas por STAR+, ESPN, DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

México: 19.30 horas SIN TV

Paraguay: 20.30 horas por STAR+ y TIGOSPORTS+

Perú: 19.30 horas por STAR+, DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Uruguay: 21.30 horas por STAR+, DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Venezuela: 20.30 horas por STAR+, ESPN, DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Estados Unidos: 17.30 horas PT / 20.30 horas ET por FUBOTV, FANATIZ, BeinSports