Luego del partido que marcó su regreso a los terrenos de juego, el arquero de Barcelona, Javier Burrai atendió a los medios de prensa y reveló detalles de su lesión, el motivo de su regreso y sus planes a futuro.

Para empezar, Burrai explicó cómo se produjo su lesión: “Estaba esperando este momento, hablaron todos menos yo. Haré una cronología. En el partido en Casa Blanca sufrí un golpe, al día siguiente tuve un espasml en la espalda y quedé duro. Jugué a los tres días con Bolívar con mucho dolor, lo que inició con una lumbalgia, desencadenó con otro problema que no sabe de tiempos. Se me durmió por completo la pierna derecha”.

El arquero argentino se mostró molesto por el trato que le dieron durante su tiempo de baja: “No podía creer cuando decían que estaba para volver a jugar, pero yo no podía ni caminar. Me comí palos de arriba, mal informaron y la gente compra eso. Llevo tres años acá, viví cosas malas, la muerte de mi viejo, me rompí la cara, me mordí la lengua para no hablar, había días que todo te llega y realmente agradezco haber podido hacerme cargo de la recuperación”.

“Si no hacía la recuperación con ellos, sabrá Dios si volvía a jugar de largo, todavía no estoy al 100%. Hablé con Segundo Castillo y con Pablo (Trobbiani). ¿Cómo no voy a querer estar? Jugué en Portoviejo cuando murió mi viejo. Agradezco al plantel y a los chicos, ya está todo aclarado”.

Burrai continuó con una breve explicación sobre lo ocurrido: “Expliqué que estuve internado tres noches, existieron dos bloqueos en mi columna, que más quieres que te diga”.

Además, el segundo capitán de Barcelona reconció estar muy motivado: “Nos quedamos fuera de libertadores y de la etapa, esta es mi motivación. Tenemos la ilusión de meternos a sudamericana, y pelear la segunda etapa. Este club te demanda competir siempre”.

Para finalizar recordó al cuerpo técnico de Fabián Bustos: “Le mando un beso al cuerpo técnico de Fabián (Bustos) me apoyaron mucho la lesión, justo se fueron en la semana que se fueron pero me apoyaron en todo”.