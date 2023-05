Este martes 30 de mayo de 2023 se pudieron conocer nuevas declaraciones en el caso de Dani Alves. El futbolista brasileño es acusado de violación a una joven el pasado mes de diciembre en España.

Dani Alves está en prisión preventiva en Barcelona desde el pasado 20 de enero de 2023. El exjugador del FC Barcelona es acusado de abusar sexualmente de una joven en una discoteca muy popular de la zona.

En el programa en ‘Boca de Todos’ de Cuatro, la posible víctima de violación por parte de Dani Alves reveló detalles de lo sucedido con el jugador brasileño en la discoteca de Barcelona.

“Se me acercó y me dijo: ‘¿Es que no sabes quién soy?’. Y yo ‘no’. Me dijo ‘me llamo Dani, juego a la petanca en Hospitalet’. Recuerdo que me cogió la mano y me la puso como en su parte baja. Me volvió a decir que nos fuéramos. Yo dije que no. Empecé a tener muchísimo miedo y pensé: ‘¿Y si me pone algo en la bebida? ¿Y si le hace algo a mi amiga?’ Pensé de todo en muy poco rato”, comentó la joven.