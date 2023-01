El Deportivo Cuenca es otro de los clubes de LigaPro que está muy activo en el mercado de transferencias, ahora los morlacos buscan un centro delantero y uno de sus opcionados está en un grande de nuestro propio fútbol ecuatoriano.

Según la prensa azuaya, los morlacos se fijan en Juan Luis Anangonó como opción firme para reforzar el ataque. El ariete se encuentra en Liga de Quito donde peleará la titularidad con José Angulo, los albos no se cierran a la salida de ningún jugador.

En lo deportivo, Anangonó tendría un espacio más protagónico en el Austro. Su salida obligaría a LDUQ a buscar un nuevo centro delantero tras la salida también de Tomás Molina.

En el caso de que el ex El Nacional, Barcelona, Leones Negros, Comunicaciones no llegue al Alejandro Serrano Aguilar el elegido para la temporada 2023 sería Edson Montaño, ex goleador de SD Aucas.