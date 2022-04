Emelec había tenido problemas para encontrar un delantero que pueda llenar las expectativas de los hinchas, cuerpo técnico y dirigentes, hasta que finalmente llegó Facundo Barceló y pudo hacerlo. El uruguayo fue parte muy importante del 'Bombillo' en 2020 y 2021, y parecía que el club iba a comprar sus derechos deportivos.

Durante el mercado de pases previo al inicio de la LigaPro 2022 desde Emelec confirmaron que iban a comprar a Barceló, pero cambiaron de opinión repentinamente y llegó Mauro Quiroga como refuerzo. El delantero uruguayo había mostrado su interés de jugar con los 'Eléctricos', pero no se terminó dando y ahora rompió el silencio sobre lo que ocurrió.

En una entrevista para Radio Nacional de Uruguay, Barceló confesó que "todo fue muy raro". "Fue un poco sorpresivo, porque se te viene el mundo abajo. Yo había sido figura siendo el goleador. Fue todo muy raro, la verdad. Hasta hoy me queda la espina, porque yo estaba muy bien ahí. Estaba todo arreglado, y de un día para otro cambió la situación", dijo el uruguayo.

"Había una pequeña diferencia (económica), pero nada que no se pueda solucionar. Ellos ya habían comentado públicamente que iban a comprar mi pase y que firmaría por cuatro años. Se juegan las finales y conversamos, y dimos por sentado que solo era cuestión de firmar. No me llaman a mí, sino a mi representante para decirle que no tenían dinero para hacer uso de la opción (de compra) y que no se podía hacer la operación", añadió Barceló.