"Detuvieron a Gabriel Cortéz". Esa fue la noticia con que se despertó este viernes el fútbol ecuatoriano. El delantero de Barcelona SC, que actualmente es el goleador del campeonato nacional, fue detenido por las fuerzas seguridad cuando, en primera instancia, parecía ser un proceso solo "con fines investigativos".

Sin embargo, si aún todavía no podíamos salir de nuestro asombro, las declaraciones del Ministro del Interior diciendo que El Loco no solamente había sido encontrado como miembro de la banda Los Tiguerones, sino que también "daba y recibía información sobre quiénes los sicarios debían privar la vida" terminaron de convulsionar todo.

Por eso, al mediodía de este viernes, Barcelona SC emitió un comunicado de prensa respecto a su jugador, quien ahora se encuentra en Esmeraldas esperando cómo avanzará las causas durante el día y que hará la Policía con él.

El comunicado de Barcelona SC sobre Gabriel Cortéz

Barcelona Sporting Club, ante los hechos públicos acontecidos con uno de sus jugadores, respetará las diligencias e investigaciones realizadas por los órganos de Justicia.

A su vez, hace hincapié en que las actividades realizadas en el ámbito privado por sus jugadores, empleados y directivos, son ajenas a la institución y por tanto no existe responsabilidad alguna del club.

Continuaremos vigilantes del proceso y esperaremos las resoluciones que tome la función judicial, a fin de tomar las medidas que correspondan en el momento oportuno.

Departamento Comunicación

Barcelona Sporting Club