El mal nivel futbolístico de Barcelona SC en los últimos dos meses, hizo que Fabián Bustos sea muy criticado y varios hinchas pidieron su salida del club. A pesar de que la directiva respaldó al DT argentino, están evaluando si Bustos continúa como estratega. Esto ha generado mucha expectativa y los aficionados ya quieren saber cuál es la decisión.

Los 'Toreros' jugarán el repechaje de la Copa Libertadores, por lo que deben definir rápido quién será el DT para el 2022. En las próximas horas se conocerá si Bustos sigue o no al mando del equipo, pero la directiva no se ha quedado de brazos cruzados y ya tiene algunas opciones para ser el nuevo DT si el argentino no renueva su contrato.

El periodista 'Wacho' Sánchez dio a conocer que Daniel Garnero, Jorge Célico, Santiago Escobar y Guillermo Almada son las opciones que tiene la directiva de Barcelona SC para ser el nuevo DT en caso de que Fabián Bustos deje el cargo. Los dirigentes del 'Ídolo' quieren un fútbol más ofensivo y por esa razón esos cuatro nombres están siendo analizados.

El sueño de los hinchas canarios es que Almada regrese al club, pero el DT tiene opciones de ser el estratega de la Selección Uruguaya. Esto podría alejar un poco al ex entrenador de Santos Laguna, pero el periodista Daniel Navas informó que han habido conversaciones con la dirigencia de BSC para su retorno.

¿Qué dice el presidente de Barcelona SC sobre Guillermo Almada?

Alejandro Alfaro Moreno, presidente de Barcelona SC, declaró en GolTV que Guillermo Almada tiene otras expectativas y un salario muy alto. A pesar de las palabras del máximo dirigente del 'Ídolo', el DT uruguayo está dispuesto a rebajar sus pretensiones económicas para regresar al club y tratar de ganar la Copa Libertadores.