Barcelona SC tiene una baja muy sensible para enfrentar a Aucas

Este domingo 7 de mayo de 2023 Barcelona SC se enfrentará a Aucas por la fecha 9 de la primera etapa de la LigaPro. Ambos equipos llegan a este encuentro con la obligación de sumar de a 3 para no perderle pisada a Independiente del Valle.

Barcelona SC llega a este encuentro tras lo que fue su derrota en Copa Libertadores ante Palmeiras, por lo cual, en el Monumental los amarillos deberán buscar una nueva victoria que los mantenga con chances en la LigaPro y olviden lo que pasó ante Palmeiras.

Una baja muy delicada

Para este encuentro, Barcelona SC tendrá una baja muy sensible, puesto que, no podrá contar con Javier Burrai, quien ya parecía se había recuperado de su lesión, pero no pudo estar ante Palmeiras y se perderá también este encuentro clave con Aucas.

La baja de Burrai es un importante problema para Barcelona SC, puesto que, el arquero venía siendo figura del equipo de Bustos y el reemplazo Víctor Mendoza no ha podido estar a la altura costando algunos goles. Ante Aucas, el arquero ecuatoriano volverá a ser titular.