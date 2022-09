CONFIRMADO: Ismael Rescalvo no renunció al banquillo de Emelec

Este jueves 22 de septiembre de 2022 se informó que el entrenador de Emelec, Ismael Rescalvo, había renunciado a su cargo al frente del equipo azul y que no se presentaría ante Deportivo Cuenca, no obstante, esto se desmintió desde la interna del equipo azul.

+ Atento Alfaro: Rival de `La Tri` podría perder un jugador clave para el Mundial

+ Ángelo Preciado busca tener más minutos en 'La Tri'

+ Ya encontró 'casa': Emelec jugará en este estadio ante Deportivo Cuenca

Ismael Rescalvo y Emelec han tenido un año muy complicado, con varias derrotas importantes en todos los torneos que ha disputado y a falta de 4 fechas también se despidió de la pelea por entrar a la final de la LigaPro.

La hinchada tampoco quiere a Ismael Rescalvo al frente del equipo azul. El entrenador llegó en 2019 y no han podido levantar ningún trofeo, no obstante, el técnico español no habría renunciado a su cargo y sí estará ante Deportivo Cuenca y probablemente hasta terminar el año.

En Emelec ya se analizan varios nombres para iniciar un nuevo proyecto deportivo que lleve al equipo azul nuevamente a los primeros lugares del torneo, no obstante, esta decisión se tomaría una vez que se realicen las elecciones y haya nueva directiva.