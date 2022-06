Emelec confirmó que el central argentino, Gustavo Canto, no continuará en el equipo azul tras apenas jugar 5 partidos en todo el primer semestre. El futbolista tuvo que lidiar con una lesión que le sacó ritmo y también confirmó que su relación con el entrenador no era la mejor.

Gustavo Canto llegó a Emelec en este 2022 con el cartel de suplir la importante salida de Luca Sosa, sin embargo, el argentino tuvo un muy mal primer semestre, donde las lesiones y la falta de ritmo le impidieron mostrar su mejor nivel.

"Evidentemente mi rendimiento no fue bueno, creo que fue por mi lesión, tuve mala suerte, porque no fueron musculares, sino por un choque con un compañero, Me tomó unos meses y no estaba bien físicamente aparte no me ayudaron mucho", comentó el jugador.