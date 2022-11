Uno de los fichajes más importante para la temporada 2023 del fútbol ecuatoriano sería el de Ricardo Adé por Liga de Quito. El central haitiano deslumbró a todos con su gran nivel en Aucas, al punto de ser pieza clave para que su equipo sea campeón.

Ricardo Adé terminó contrato con Aucas a final de 2022, por lo cual, su participación en la final de vuelta ante Barcelona fue lo último que hizo con la camiseta del 'Papá'. El futbolista interesa a varios equipos de la LigaPro, pero Liga de Quito parece ser el mejor posicionado.

Desde Aucas no ha gustado como se manejó la salida de Adé, debido a que, aún no se jugaba la final de vuelta y ya se hablaba de su fichaje por Liga de Quito. César Farías, entrenador campeón con el 'Papá', no dudo en señalar al futbolista por su comportamiento y también por no avisarle nada.

"Lo de Ricardo Adé a Liga no lo sé, de ser así, no tuvo la gentileza de decírmelo. Él ahora es jugador libre y si se va traeremos uno mejor", comentó Farías en MachDeportes.

Pese a la importante salida de Ricardo Adé, César Farías ya advierte a los equipos de la LigaPro, puesto que, tanto él como Aucas tienen la intención de traer a alguien mejor que lo reemplace. En 2023 Aucas también competirá por primera vez en su historia en la Copa Libertadores.