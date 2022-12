Janner Corozo fue presentado en rueda de prensa como uno de los flamantes refuerzos de Barcelona para encarar la temporada 2023. El extremo que brilló en Macará y Delfín, pretende tener el mismo rendimiento en su nuevo equipo.

+ Bauman llegó a Ecuador para sumarse a Barcelona: "Tengo mucha ilusión"

+ Tras dejar BSC: Jorge Célico volvería a entrenar

+ Ex Real Madrid: Nuevo nombre para ser el siguiente entrenador de la selección de Ecuador

"Estoy muy contento, vengo con muchas ganas de darle muchas alegrías a la hinchada de Barcelona SC, un club que siempre quiere ganar trofeos. Además mostrar mi nivel para volver a la selección", confesó Corozo.

Descarga app de Bolavip

En años anteriores, Corozo ya había sido pretendido por Barcelona pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. El propio extremo reconoció que el presidente de Delfín no puso las cosas fáciles: "Cuando se hablaba antes de mi llegada era un poco difícil por un tema entre presidentes, el presidente del Delfin es un poco difícil, pero contento ya poder estar acá".

Participa en el Simulador de Qatar 2022

Sobre la posición en la que se siente más cómodo, Corozo, que ha jugado por ambas bandas durante su carrera, fue contundente: "Me siento más cómodo jugando como extremo izquierdo, pero en otros equipos también jugué por derecha. Intentaré ganarme el puesto donde me toque, no hay problema".