Pese a que Gareca y Beccacece son las opciones principales que maneja la FEF para el cargo de entrenador de la selección, hubo otros nombres que también entraron a consideración. En la noche del miércoles trascendió que uno de ellos dirige actualmente en la LigaPro.

En conversaciones con DSports, el entrenador César Farías contó que tres empresarios lo llamaron para ofertarle el cargo de seleccionador nacional luego de la salida de Gustavo Alfaro. Sobre la negativa, el venezolano fue contundente sobre los motivos.

Yo no voy a quedar debiéndole favores a nadie, que luego voy a tener que poner o traer a un jugador. Yo no me manejo así y las selecciones no se manejan así, dijo. Farías viene de dar el batacazo histórico coronándose campeón de la LigaPro con Aucas, el primer título en la historia del cuadro Oriental.