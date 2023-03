Este miércoles 1 de marzo de 2023 el capitán y referente de Barcelona en la última década, Damían Díaz, atendió a los medios de comunicación después de que se le acusara de faltar el respeto al club por dejar tirada la banda de capitán en el partido contra Gualaceo.

El 'Kitu' quiso responder a todas las críticas que se han generado en contra a raíz del debut oficial en esta LigaPro ante Gualaceo. El 10 aclaró que no 'tiró' la cinta de capitán al suelo, sino que la puso ahí para que se la lleven rápido a Burrai y poder reiniciar el juego.

"El árbitro me pidió que salga de la cancha por el lugar más cercano, lamentablemente Burrai me quedaba lejos y le avisé a Tití para que la lleve porque sino no podía reanudarse el partido", afirmó el jugador.