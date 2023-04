En el marco de la rueda de prensa para presentar al delantero boliviano, Marcelo Moreno Martins, el gerente de Independiente Del Valle, Santiago Morales, habló sobre el presente y futuro de Kendry Páez.

El joven ecuatoriano, que ya debutó a nivel profesional como 15 años, y que además brilla en el Sudamericano Sub 17 con la Selección de Ecuador, ha sido blanco de rumores que lo vinculan a grandes clubes de Europa, Chelsea el que más.

Ante esto, Santiago Morales aclaró que Páez seguirá en el fútbol ecuatoriano por lo menos hasta que cumpla 18 años: "Es un chico de quince años, el próximo mayo cumple dieciséis. La FIFA prohíbe transferencias de jugadores menores de edad. No vamos a hacer algo que esté en contra de la ley".

Sin nombrar a ningún equipo, Morales admitió acercamientos e interés por Kendry Páez: "Hay equipos interesados por Kendry. Hay propuestas en firme. Hay conversaciones muy avanzadas, pero el jugador no podrá salir de Independiente del Valle hasta que cumpla dieciocho años. Se podrán hacer acuerdos entre dos instituciones, siempre y cuando haya el aval de la FIFA y de las federaciones de cada uno de los clubes. Estos clubes están haciendo sus averiguaciones en las ligas para ver cómo poder hacer este tipo de contratos".

Además, advirtió que no sería la primera vez que existan este tipo de acuerdos: "No es la primera vez que se va a hacer. Ya hubo contratos, me parece de este jugador brasilero que fue para España. Hay algunos otros jugadores que han pasado lo mismo, pero no es un tema fácil ni cotidiano".

Kendry Páez no se va a ir de Independiente Del Valle hasta cumplir 18 años: "Dejemos claro, porque yo escucho mucho que ya se va. Kendry Páez no se va. Vamos a tener el gusto, como ecuatorianos, de disfrutar de su fútbol hasta los dieciocho años. Eso que quede muy en claro. Lo que sale en la prensa o en las redes sociales, son redes sociales, ésta es la voz oficial: el jugador no se va hasta los dieciocho años. Estamos en conversaciones muy avanzadas, pero vamos a necesitar el ok de las federaciones y de la FIFA para poder hacer cualquier tipo de acuerdo entre las instituciones".