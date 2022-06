Uno de los nombres que estuvo en planes de Barcelona SC en la amplia búsqueda de reforzar la delantera fue el argentino Francisco Fydriszweski, quien finalmente no llegó al club y prefirió a SD Aucas, pues luego de explicar los motivos de su decisión hubo respuesta de parte del club y posterior cruce de fuertes acusaciones.

En charlas con Marca 90, el 'Polaco' señaló que no rechazó a Barcelona SC por tema dinero sino por el tiempo de contrato que le ofrecía el club. El vicepresidente del equipo, Aquiles Álvarez, en sus redes sociales respondió: "Falso. Prefirió oferta de Aucas de $5000 más mensuales que BSC".

El ex goleador de Liga de Portoviejo entre otros no se guardó nada y disparó municiones fuertes con una grave acusación: "No quería responder pero me veo obligado, me estás diciendo mentiroso. No fue por dinero. BSC planteó pagarme cada 3 o 4 meses pero comprometido a firmarles los roles mes a mes sin reclamo a nada".

Y agregó: "Tu forma de negociar es despreciable, cuando te dije que me preocupaba la inseguridad me dijiste que los mismos delincuentes iban al estadio y me cuidarían y te reíste. Dile la verdad a la gente que no soy mercenario":