Barcelona SC no pudo vender a tres de sus jugadores y se quedan hasta diciembre.

Con la llegada de John Jairo Cifuentes y Fidel Martínez, Barcelona SC parecía que iba a tener una limpia en su plantel con algunos nombres saliendo por varios motivos, sin embargo finalmente 'los toreros' mantendrán a sus futbolistas para la segunda etapa. Son cuatro futbolistas los que sonaban para salir pero se quedarán.

+ Barcelona SC comprará a este extranjero para la segunda etapa

+ LDUQ irá por este seleccionado ecuatoriano

+ Juan Cazares se ofrece para regresar a la LigaPro

Según informa Cristian Carrasco en Radio Caravana de Guayaquil, finalmente el defensor Darío Aimar y el extremo Cristian Penilla se quedarán en el equipo; estos dos iban a salir por motivos deportivos ya que el central no estaba conforme por no tener minutos mientras que Penilla no fue el aporte esperado en su regreso desde la MLS.

Los otros dos que seguirán son Emanuel Martínez y Erick Castillo, el primero en varias ocasiones sonó para salir al Santos de Brasil y hasta pidió a la directiva que le den facilidades pero según el comunicador nunca llegó una oferta formal. Barcelona SC es dueño aún del 50 por ciento de sus derechos deportivos por los que pide 3 millones.

Erick Castillo tenía opciones de salir a México según su agente con el Mazatlán y Necaxa supuestamente interesados, pero tampoco se concretó y se quedará en el equipo amarillo hasta diciembre, luego de eso quedará en manos de la directiva.