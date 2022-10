El proyecto deportivo que tiene Independiente del Valle dio un salto de calidad cuando empezaron a buscar entrenadores europeos para el primer equipo, divisiones formativas y el departamento de scouting. Ismael Rescalvo fue el primer entrenador europeo de los 'Rayados' y fue clave para darle oportunidades en primera división a jugadores como Gonzalo Plata, Alan Franco, Stiven Plaza, entre otros.

Rescalvo dejó a IDV por aceptar la oferta que le hizo Emelec, pero no pudo plasmar la misma idea de juego en el 'Bombillo'. El español es muy criticado por los malos resultados de Emelec, ya que los refuerzos que ha pedido no rinden y sus planteamientos no fueron los correctos en varios partidos.

Aunque Rescalvo no es querido en Emelec, desde Independiente del Valle destacaron su trabajo cuando estuvo en el club y le dieron mérito al ser parte del proceso que los llevó a conseguir varios títulos. "Podría nombrar también a Ismael Rescalvo, también fue partícipe de mucho proceso. Confió en muchos jugadores que hoy juegan afuera", declaró Luis Segovia, jugador de IDV en WQ Radio.

"Tener una línea europea nos ayudó un montón (en referencia a Rescalvo y Ramírez). El buen toque, el buen trato del balón, el arriesgar desde el arquero. Con Renato Paiva tuvimos estilo portugués, o sea un juego más directo. Con él ganamos el torneo nacional", añadió el defensa ecuatoriano.