La situación entre Andrés Chicaiza y Liga de Quito no parece tener un final feliz. El volante que supo brillar en Delfín de Manta, llegó a Liga en la temporada 2019 pero nunca pudo afianzarse, teniendo que buscar lugar en otro clubes.

Deportivo Cuenca, Universidad Católica y el propio Delfín acogieron a Chicaiza mientras no encontraba lugar en los Albos. Los entredichos entre el volante y la dirigencia del club no faltaron, sobretodo en estos últimos meses.

"Andrés Chicaiza es un mentiroso y se lo puedo decir sin problema en la cara", indicó Paz en diálogo con FB Radio previo al partido de los albos ante Gualaceo en el estadio Rodrigo Paz.

"Le puedo enfrentar a Chicaiza, es un mentiroso, no me venga a decir que nos trajo propuestas, con Vladimir Ortiz nosotros les buscamos todas las posibilidades, que no mienta", agregó.

El dirigente apuntó que en medio de toda la situación presentada, el volante seguirá trabajando con el equipo sub 19. "A Chicaiza le puedo decir de frente que pidió pendejadas, exigencias exorbitantes, hasta piscina quería que le pongan. Todas las propuestas que les llevamos las rechazó, entonces ahora que se quede ahí en la sub 19 si no aceptó ninguna opción", enfatizó.