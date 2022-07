Este jueves 14 de julio de 2022 el presidente de Macará, Miller Salazar, conversó con los colegas de Radio La Red y reveló que el equipo ambateño está muy molesto y decepcionado por una presunta falta de pago de Delfín, después de la transferencia de Janner Corozo.

Janner Corozo fue transferido para esta segunda etapa al grupo Pachuca por un monto superior a los USD 600 mil, según Transfermark. El jugador que milita en el Everton de Chile también pasó por Macará, desde donde se reclama un pago a Delfín por la venta del extremo.

"Delfín nos debe 350.000 dólares. Ese porcentaje nos pertenece de la venta de Janner Corozo", reveló Salazar.

Salazar continuó su querella contra Delfín argumentado que tienen pruebas muy contundentes contra el comportamiento de la directiva de Delfín, puesto que, según el presidente de Macará desde el equipo cetáceo se habría mentido en cuanto al sueldo de Corozo.

"Tenemos pruebas y audios de lo que hace Delfín. Respeto mucho a ese club pero no a las artimañas de su presidente. Me hago responsable de todas mis declaraciones. En Delfín decían que Janner ganaba 2500 cuando el sueldo era de 7500. Tenemos audios y pruebas contundentes pero estas cosas ya no pueden seguir pasando en nuestro fútbol", sentenció Salazar.

Desde Delfín no existe una respuesta oficial a estas acusaciones de Miller Salazar, no obstante, se espera que en las próximas horas el campeón del 2019 aclare si mantiene o no una deuda con Macará por la transferencia de Janner Corozo.