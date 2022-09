El joven delantero ecuatoriano, Billy Arce, no continuará en Peñarol después de que el entrenador, Leonardo Ramos, no lo tenga en cuenta para los planes del club. El futbolista tricolor abandonará la institución con un comportamiento ejemplar, según el presidente, Ignacio Ruglio.

En una entrevista con Sport 890 de Montevideo, Ruglio confirmó que Billy Arce no continuará en Peñarol por lo que le resta de contrato ante la decisión tecnica de Leonardo Ramos de no tomarlo en cuenta. El ecuatoriano llegó a Uruguay con un sueldo muy bajo.

"Era una apuesta donde nosotros quedábamos con un porcentaje de la ficha en el que no pusimos nada de plata y el salario es bajo. Era una apuesta de un jugador que no en vano había sido vendido a los 17 años a la Liga Premier y había sido contratado por los cuatro grandes de Ecuador", reveló el directivo.

Billy Arce estuvo en Ecuador en los 4 grandes, Liga de Quito, Independiente del Valle, Barcelona y Emelec, no obstante, no logró volver a mostrar ese nivel que tempranamente lo llevó a la Premier League. Ruglio confirmó que el futbolista tricolor se marcha del equipo con un comportamiento excelente.

"No te contratan los cuatro grandes de Ecuador si no tenés algo, ¿se entiende? De todo el morbo que había sobre sus situaciones personales y demás, su comportamiento hasta el día de hoy en Uruguay ha sido ejemplar. No solo que ustedes no han visto nada de él saliendo sino que no lo hay", expresó Ruglio.