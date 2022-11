La derrota de Barcelona SC ante SD Aucas significa también que el entrenador Fabián Bustos no seguirá al mando del cuadro torero para el 2023 de forma automática como se había acordado y los amarillos ya piensan en un nuevo estratega.

Según el comunicador Victor León, Barcelona SC tiene en planes el fichaje del uruguayo Pablo Repetto como su siguiente DT. El uruguayo viene de ser campeón en su país, en Ecuador ganó tres títulos con Liga de Quito.

La segundo opción para llegar al banquillo amarillo es Renato Paiva, quien fue campeón de Ecuador con Independiente del Valle 2021 y no ha tenido buen rendimiento en el León de México.

Aún no hay pronunciamiento oficial sobre si en efecto Fabian Bustos no será renovado o si alguno de los ex campeones de LigaPro en efecto son opciones para los toreros. Había una cláusula en la que si Bustos se coronaba campeón era renovado.