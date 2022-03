La llegada de Felipe Caicedo al Inter de Milán por pedido de Simone Inzaghi, director técnico del equipo, hizo pensar que el ecuatoriano tendría minutos. Con el paso de los partidos se vio que esto no es así, ya que Inzaghi solamente lo ha hecho jugar en un partido, y 'Felipao' pasa más tiempo en la banca que en el campo de juego.

Caicedo demostró ser un revulsivo muy importante en su paso por la Lazio, donde Inzaghi siempre lo utilizaba y resolvía partidos a favor del equipo romano. En Italia todos se preguntan para qué fichó el Inter al ecuatoriano, y las críticas no han tardad en llegar para el ex delantero de la Selección Ecuatoriana.

Tuttosport, uno de los medios deportivo más importantes de Italia, realizó una nota donde hay críticas muy duras a Felipe Caicedo por no ser aporte para el Inter desde que llegó al equipo. A continuación la nota:

"Inzaghi, en la época de la Lazio, tenía un plan B y un plan C en ataque. La primera alternativa para salir de los apuros si el juego no discurría por los cauces habituales era subir el balón a Milinkovic-Savic, un pívot formidable para acercarse al área rival sin necesidad de regatear. El plan C, la jugada de la desesperación, era recurrir a Felipe Caicedo, el comodín que hizo ganar al técnico más de un partido de photo finish.

En Turín, Caicedo ni siquiera pisó el césped. Su compra, fuertemente apoyada por el entrenador a pesar de algunas preocupaciones corporativas, resultó ser un fracaso: el desnivel acumulado en los primeros meses de la temporada con el Genoa era demasiado grande. Caicedo habría cumplido en un febrero repleto de compromisos pero de momento, salvo los tres minutos jugados ante los rossoblù en Marassi, nunca se ha visto".