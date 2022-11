El Nacional regreso a la primera categoría del fútbol ecuatoriano en este 2022 tras una gran campaña en la Serie B, donde incluso se coronó campeón. El 'Bi-Tri' está trabajando para construir también una plantilla a la altura de la priemera categoría de la LigaPro.

El 'Bi-Tri', apegado a su historia, solo contrata jugadores ecuatorianos, de ahí que, se esté hablando de que para la próxima temporada se esté muy cerca de concretar la llegada de 2 elementos que hicieron historia en el fútbol nacional, Jefferson Orejuela y Jhonatan Borja.

Los dos jugadores ecuatorianos tuvieron destacadas actuaciones con Liga de Quito en la LigaPro y también alcanzaron buenas presentaciones en el exterior. Ambos volverían a El Nacional para recuperar su mejor versión y darle otra vuelta a su carrera.

El Nacional no quiere volver a primera categoría para pelear por no descender, ya en este 2022 demostró que puede pelear grandes cosas tras meterse a la final de la Copa Ecuador. El 'Bi-Tri' quiere regresar a lo más alto del fútbol nacional, no es campeón desde el 2006.