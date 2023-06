Restan un un par de jornadas para que termine la Primera Etapa de la LigaPro y en el Club Deportivo El Nacional ya piensan en el futuro. En un diálogo con la capitalina FB Radio, Lucía Vallecilla, presidenta de la institución, comentó varios aspectos sobre el cuadro rojo.

En primera instancia, Vallecilla comentó sobre los posibles refuerzos. Según informó aún no ha recibido algún pedido por parte del entrenador, Ever Hugo Almeida, para enfrentar la segunda parte del año. “El cuerpo técnico no nos ha solicitado ningún refuerzo, seguramente esperarán que finalice la primera etapa para hacerlo”, acotó.

Así también, la mandamás de los Puros Criollos sorprendió con una curiosidad. Vallecilla acotó que el cuadro capitalino termina los contratos de sus futbolistas cuando culmine la temporada 2023, es decir hasta diciembre. “Todos los jugadores tienen contrato hasta final de temporada, esta dirigencia ha decidido no hacer contratos a largo plazo”, expresó.

Esta decisión es curiosa pues muchos de los futbolistas rojos son jóvenes y se han destacado, tanto a nivel nacional como internacional. Su buen desempeño en el 2023 —pues al momento son top 3 en LigaPro— permitiría que se realicen buenas ventas al final del año y si no se tiene un contrato, será complicado que se beneficien los rojos económicamente.