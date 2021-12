Los últimos años han sido muy complicados para Stiven Plaza debido a las múltiples lesiones que no le han permitido tener continuidad en los diferentes clubes que ha jugado. Recién en los últimos dos meses el delantero ecuatoriano pudo sumar minutos con Independiente del Valle, pero ni siquiera sumó 90 minutos en total.

Plaza fue el gran fichaje que realizó Ronaldo Nazário como presidente del Valladolid, pero la apuesta del ex crack brasileño no ha rendido los frutos esperados. El ecuatoriano finaliza contrato a mediados de 2023, por lo que los 'Pucelanos' quieren intentar recuperarlo y ya decidieron dónde jugará en 2022 para que sume minutos.

El diario El Norte de Castilla informó que el Valladolid decidió que Stiven Plaza juegue hasta junio de 2022 en Independiente del Valle. Esto servirá para que el delantero de 22 años recupere confianza y tenga continuidad en un club donde ya supo demostrar las grandes condiciones que tiene.

IDV intentó recuperar a su canterano durante el 2021, pero las lesiones no pararon de llegar y no tuvo los minutos esperados. Plaza tiene varios problemas musculares que no le permiten jugar más de 35-40 minutos, por lo que el Valladolid y los 'Rayados' están trabajando juntos para intentar resolver eso.