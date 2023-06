El delantero ecuatoriano, Gonzalo Plata, no pudo ayudar al Real Valladolid a salvar la categoría. El extremo tricolor no tuvo la mejor temporada con su equipo y pese a su último empujón a final de curso no se pudieron salvar.

El Real Valladolid perdió la categoría tras empatar 0x0 contra el Getafe en un encuentro donde, justamente, Gonzalo Plata fue el mejor jugador del equipo de Pucela.

¿Ya lo quieren en otro equipo?

A Gonzalo Plata ya lo estarían buscando desde otros equipos de la Liga de España. El futbolista ha mostrado importantes credenciales en el Valladolid, de ahí que, el futbolista interese para la siguiente temporada a clubes como Celta, Almeria, entre otros.

Con el descenso a la segunda categoría del fútbol español, el Real Valladolid se ve obligado a reformular su presupuesto para el siguiente curso, de ahí que, sea muy probable que el jugador salga del club.

Gonzalo Plata, que fue convocado a la Selección de Ecuador para los amistosos de junio, definirá su futuro en los próximos meses, el jugador tendría como preferencia seguir jugando en España.