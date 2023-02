Emelec lo quería como su goleador, pero no puede superar las lesiones

El 2023 ha comenzado muy bien para Emelec tras su contundente victoria ante Libertad en el debut en la LigaPro, no obstante, los azules aún no pueden contar con uno de sus fichajes estrella, puesto que, no logra superar las lesiones.

Según la información de Javier Ruiz, el delantero que regresó a Emelec para este 2023 Bryan 'Cuco' Angulo no ha podido debutar con los azules en este año por culpa de las lesiones, y se confirmó que aún se está recuperando de una.

La nueva lesión del 'Cuco' Angulo es una contractura en el gemelo, de la cual se espera se pueda recuperar rápido para que tenga actividad con la camiseta azul. El delantero estaría descartado para la próxima fecha contra Orense y se espera que puede llegar para el partido de Copa Sudamericana.

¿No hay delanteros?

Emelec jugó su debut de la LigaPro ante Libertad con Miller Bolaños como falso 9, no obstante, Rondelli ya podrá contar con Alejandro Cabeza para la siguiente fecha, quien ya tuvo minutos en el inicio de la primera etapa del campeonato.