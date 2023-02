¿Emelec no podría debutar en la LigaPro 2023?

La LigaPro 2023 está a pocas horas de comenzar oficialmente, no obstante, desde la organización aún no se publica la programación oficial de la primera jornada, puesto que, Emelec aún no ha presentado documentos que le permitan jugar en esta fecha.

+ Le pitó mal a Emelec a LDUQ y 'descendieron' a este árbitro de LigaPro

+ Sorpresa: Enner Valencia cambiará de equipo y ya tiene destino casi seguro

+ ¡Se adelantaron a todos! Este club ya hizo una oferta por Enner Valencia

Según reveló José Alberto Molestina, Emelec no había presentado los documentos de acuerdos con sus acreedores o no tener deudas con FEF lo cual le impediría poder jugar en el inicio de esta LigaPro. Los azules tendrían su debut ante Libertad FC.

Por otro lado, este jueves, 23 de febrero de 2023, se informó que la deuda que mantiene Emelec es por valores pendientes en el traspaso de Kevin Rivera, quien llegó desde Olmedo. El 'Bombillo' habría alcanzado un acuerdo con la directiva del 'Ciclón', no obstante, esta se habría ido para atrás.

Podrá debutar

Javier Ruiz también informa que Emelec podrá finalmente debutar en el campeonato ecuatoriano en este 2023. Según el comunicador, el 'Bombillo' habría solucionado el tema de Kevin Rivera y finalmente debutará ante Libertad.

Es la primera vez en los últimos 10 años que Emelec registra un problema económico para iniciar el campeonato. Los azules cambiaron de directiva para este nuevo curso y fue en la gestión anterior que se realizó la vinculación del jugador Rivera.