Este domingo 24 de abril de 2022 Barcelona visitará a Macará en el Bellavista de Ambato. El 'Ídolo' se jugará el liderato de la primera etapa ante un rival siempre complicado. El equipo amarillo jugará sabiendo los resultados de sus inmediatos seguidores.

Tras las dos derrotas consecutivas en la LigaPro (vs Liga de Quito y vs Gualaceo) el equipo amarillo tiene la obligación de sumar en Ambato, para que sus seguidores no le sigan recortando los puntos. Jorge Célico utilizaría un 11 que busque la victoria desde el primer minuto

Burrai; Velasco; Rodríguez; Sosa; Quiñónez; Molina; Piñatares; Yanez; Valencia/Perlaza; Castillo y Mastriani

Sin 10

El 'Ídolo' jugaría este encuentro ante Macará sin un 10 natural, puesto que, Damián Díaz se encuentra lesionado, mientras que es de conocimiento público la actualidad de Gabriel Cortez. Jorge Célico podría improvisar en ese lugar a la 'Culebra' Castillo.

Barcelona jugará en Ambato sabiendo como les fue a sus rivales inmediatos como Liga de Quito y Emelec. El 'Ídolo' también necesita una victoria para llegar con buenas sensaciones al partido contra Metropolitanos por la Copa Ecuador.