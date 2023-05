La rueda de prensa post Gualaceo vs Independiente del Valle estuvo cargado de polémicas.

El compromiso que terminó 2x1 a favor de Independiente del Valle, en una complicada visita al Gualaceo, dejó varias polémicas en la rueda de prensa donde estuvieron presentes Martín Anselmi —DT de los Rayados—, Leonardo Vanegas —entrenador del Jardín Azuayo— y Wálter Hinostroza, guardameta de los verdes.

En primera instancia, el golero se defendió sobre las acusaciones de quema de tiempo. Según su criterio, todos lo hacen, incluso el guardameta de los negriazules. "Tenemos que dejar de que no nos metan los dedos a la boca, tenemos ganas de vomitar y no les mordemos los dedos. Hay técnicos que se excusan en quema de tiempo. Nosotros respetamos por lo que ha ganado ese equipo. Todos queman tiempo, lo vieron a Ramírez pero los árbitros no van y lo aprietan porque es arquero de Selección", expresó

Asimismo, el guardameta de 34 años, culpó directamente al arbitraje del encuentro y respondió a Anselmi sobre el estado del campo de juego del Estadio Jorge Andrade Cantos. "El campo de juego está muy bien, aquí han venido todos los equipos de la LigaPro. Lo dominamos (al partido) a nuestra manera, consiguieron lo que consiguieron creo que con ayuda del arbitraje", concluyó.