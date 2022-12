La salida de Franklin Guerra de Liga Deportiva Universitaria de Quito sorprendió a los hinchas albos por el buen rendimiento que mostró el zaguero durante la temporada 2022. Guerra vestirá la camiseta de Universidad Católica en 2023.

Esteban Paz, dirigente de Liga de Quito, se pronunció al respecto en entrevista con Área Deportiva y explicó los motivos por lo que el club decidió no contar con Franklin Guerra para la próxima temporada: “El contrato de Franklin Guerra era muy alto, va por la parte económica”.

Luego continuó: “Renovamos en 2018, tuvimos que recortar el presupuesto y estamos dejando salir a jugadores que tienen un costo alto. A Franklin Guerra se le debe valores del 2018”.

Por otra parte, Guerra manifestó, en el mismo medio, su molestia por la forma en la que salió de la institución: “Siempre fui titular en Liga, Decidí salir por cuenta propia, hay cosas que no me gustaron y se lo dije a personas que no debía, siempre he sido frontal, pero eso no agradó. Yo no solo peleo por interés mío sino de mis compañeros”.