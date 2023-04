El directivo de Liga de Quito, Esteban Paz, criticó al Comité de Apelaciones de la Cámara de Comercio de Guayaquil, que brinda su servicio a la LigaPro, tras levantar la sanción a Emelec y permitir que dispute su partido ante Independiente del Valle con público.

"Me siento defraudado por este fallo, como dirigente me da vergüenza y como amante del fútbol, preocupado. Este fallo nos vuelve a la Comisión Disciplinaria de la época podrida del fútbol que se manejaba a dedo el reglamento y por conveniencia", expresó Paz en entrevista al medio Fútbol Ecuador.

Luego de los graves incidente en el partido entre Emelec y El Nacional, el club eléctrico recibió la sanción de disputar un partido de local sin presencia de aficionados, pero este mismo jueves los azules informaron que sí tendrán hinchas en el estadio Capwell, con excepción de la tribuna San Martín. Casi de forma simultánea, Liga de Quito fue sancionada con dos partidos sin espectadores por los incidentes en el compromiso frente a Barcelona. Paz, incluso antes de conocer la sanción, aceptó que no apelarían.

"Como institución apelar una sanción como la que recibimos sería pensar de forma individual en cómo beneficiarnos y no dejar un precedente para que esto no vuelva a suceder. Si otras instituciones prefieren abusar de una Cámara que deja muchos vacíos reglamentarios, está en su derecho, pero no lo comparto, no podemos ser parte del problema", manifestó el dirigente de Liga de Quito.

"Esta situación lo único que nos deja es un precedente donde la violencia no se la puede erradicar porque no tenemos justicia social ni deportiva que pretenda sancionarla. Un golpe muy duro al fútbol y a quienes buscamos un fútbol en paz", enfatizó.

Paz finalizó indicando que espera la respuesta de LigaPro al respecto. "Sí quiero ver la reacción de LigaPro ante esta situación y saber qué van a hacer para recuperar la credibilidad perdida con este vergonzoso fallo". El presidente de LigaPro se pronunció en su cuenta personal de twitter, aunque aún no hay un pronuncimiento a nivel institucional.