Sebastián Rodríguez demostró desde el primer partido con Emelec que marca diferencias dentro de la cancha y se convirtió en el mejor mediocampista de la LigaPro. El uruguayo es la gran figura que tiene el 'Bombillo' y cuando no está en el campo de juego por lesión o suspensión se nota mucho su ausencia.

Desde Brasil el Red Bull Bragantino siguió de cerca el rendimiento de Rodríguez y mostraron un interés por ficharlo, algo que no será fácil. En Emelec saben la calidad de jugador que tienen y no harán fáciles las cosas para los clubes que vengan a buscar al charrúa, ya que lo cotizaron en un valor alto.

El periodista Washington Sánchez informó que el valor de Sebastián Rodríguez es de 2.5 millones de dólares, cantidad que deberá pagar Red Bull Bragantino si quiere ficharlo. Rodríguez se revalorizó gracias a sus buenas actuaciones con el 'Bombillo', las cuales hicieron que algunos clubes pongan sus ojos en él.

'Wachito' añadió que si se llega a dar la salida de Rodríguez, será cuando finalice la LigaPro 2022, ya que Emelec no quiere quedarse sin uno de sus mejores jugadores y no poder fichar un reemplazo. El interés de Bragantino deberá transformarse en una oferta cercana a los 2.5 millones de dólares, caso contrario el 'Bombillo' no la aceptará.