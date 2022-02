Todavía no arranca la temporada para Barcelona en la Serie A y ya podría sufrir una baja importante desde el banquillo. Sí, el entrenador argentino Fabián Bustos estaría en la agenda de un grande del balompié de Brasil y con esto, también llegaría su primera oportunidad de dirigir en el extranjero a sus 52 años de edad. Desde que debutó en el 2009 como estratega del Manta, no ha salido de tierras ecuatorianas. Además, el Brasileirão para muchos es la liga más competitiva de Sudamérica y no solo eso, sino que económicamente también es muy tentadora.

Fabián Bustos ha tenido un extenso recorrido en el fútbol de Ecuador y vivió grandes momentos cuando pudo quedarse con la LigaPro Banco Pichincha en el 2019 con el Delfín Sporting Club, y también en el 2020 al levantar la LigaPro Serie A defendiendo la camiseta del Barcelona Sporting Club. Así como también obtuvo tres subcampeonatos: Campeonato Ecuatoriano de Fútbol 2017 (Delfín), Copa Ecuador 2018-19 (Delfín) y Supercopa de Ecuador 2021 (Barcelona).

¿Fabián Bustos abandona a Barcelona?

Ahora, el trabajo de Fabián Bustos estaría siendo observado desde otras latitudes. Diversos medios de comunicación en Brasil y también desde el diario español As, han instalado el rumor sobre un posible interés del Santos de Brasil por el profesor Fabián Bustos. Si bien también resaltaron que entre las prioridades del conjunto brasileño están Sebastián Beccacece y Hernán Crespo, la opción de Bustos también estaría sobre la mesa. Desde DirecTV Sports Ecuador también se comenzó sondear esta posibilidad, aunque no quisieron dar nombre y apellido.

Santos tomó la decisión de no contar más con los servicios de Fabio Carille como entrenador del equipo, luego de una mala racha en el comienzo del torneo estadual paulista. El equipo tan solo había ganado dos de siete encuentros disputados y esto no gustó para nada en la directiva. La gota que derramó el vaso fue la derrota (3-2) ante el Mirassol y ahora buscan a un sustituto que pueda darle un cambio positivo al Santos.

Es importante resaltar que hoy comienza el torneo local de la Serie A en Ecuador para el Barcelona de Fabián Bustos. Lo hará visitando a Delfín desde el Estadio Jocay y buscarán hacerlo con una victoria. Además, recordemos que vienen de superar la primera fase de la Copa Libertadores y ahora deberán enfrentar a Universitario en la siguiente ronda el próximo 23 de febrero (ida) y el 02 de marzo (vuelta).