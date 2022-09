El retorno de Fabián Bustos a Barcelona SC le dio un nuevo aire al equipo y consiguieron resultados que le permiten soñar con ser campeones de la LigaPro. Los 'Toreros' pelearán hasta el final de la segunda etapa para intentar ganarla, pero si no lo logran, ya están clasificados a la final, instancia donde Bustos es muy fuerte como ya lo demostró en 2019 y 2020.

Alejandro Alfaro Moreno, presidente de BSC, declaró que el contrato de Bustos es hasta finales de este año, pero varios periodistas de Guayaquil informaron que el DT tiene una renovación automática si es campeón de la LigaPro. El estratega argentino tiene mucha confianza en levantar el título, por lo que ya pensaría en la plantilla del próximo año y habría pedido el primer refuerzo.

El periodista Carlos Cornejo informó que Fabián Bustos habría solicitado el retorno de Mario Pineida a Barcelona SC. La situación del ecuatoriano no es la mejor en Fluminense, club en el que se encuentra a préstamo, por lo que no ejecutarían la opción de compra de 800 mil dólares y Bustos tendría la intención de que no sea vendido a otro equipo.

Pineida fue un jugador muy importante para Bustos en su anterior etapa en el 'Ídolo del Astillero', y ahora se volverían a juntar en pocos meses. El paso del 'Pitbull' por Fluminense no ha sido para nada bueno y estaría muy cerca de ser el primer refuerzo de BSC para la plantilla del 2023.