Hace pocas semanas Arturo Mina finiquitó su contrato con el BB Erzurumspor de Turquía, y desde entonces ha estado buscando club para jugar en este 2022. El defensa central de 31 años sonó para reforzar a varios equipos sudamericanos, pero las negociaciones no avanzaron y la incertidumbre sobre su futuro continuó.

Mina lleva mucho tiempo sin jugar, debido a que no era tomado en cuenta en su equipo y desde enero de 2021 no ha tenido minutos.La falta de ritmo del ex Independiente del Valle es evidente, pero en la LigaPro tiene mucho mercado y ya llegó a un acuerdo con uno de los equipo para reforzar la zaga.

El periodista ambateño Jorge Fernando Taipe, informó que Arturo Mina será nuevo jugador de Mushuc Runa para este 2022. Mina vuelve a Ecuador tras varios años en el exterior y llega a un equipo que quiere dar un salto y pelear por los puesto de Copa Libertadores. El ex River Plate se sumará en los próximos días a los entrenamientos del 'Ponchito'.

Mina es un gran refuerzo para una zaga que necesita un líder que pueda manejar el funcionamiento defensivo del equipo. La experiencia con la que cuenta el ex seleccionado nacional va a ser de gran ayuda y también suman un referente en el vestuario, al ser una plantilla muy joven que no cuenta con muchos jugadores experimentados.