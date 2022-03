Ecuador logró clasificar al cuarto mundial de su historia en medio de un proceso de recambio generacional y bajo la dirección del entrenador argentino, Gustavo Alfaro. Javier Burrai, arquero de Barcelona, reconoció la importancia del técnico en esta clasificación.

'La Tri' inició este camino al mundial de Qatar después de los grandes fracasos que significaron las Eliminatorias 2018 y la Copa América 2019, por lo cual, Burrai conversó con Diario Olé de Argentina y reconoció que Alfaro llegó a revolucionar el fútbol nacional.

Javier Burrai llegó al fútbol ecuatoriano para vestir la camiseta de Macará; sin embargo, es en Barcelona donde ha alcanzado sus más grandes logros y también su mejor nivel. El jugador reveló que ya inició los trámites para su nacionalización, pero que no iría a este mundial por respeto al proceso.

"Al Mundial no llegaría porque si bien está el trámite de nacionalización y puede salir antes del torneo, primero porque hay un proceso de cuerpo técnico y jugadores que nos llevaron a la clasificación. Si yo tuviera la posibilidad, no formaría parte de la delegación por ese hecho. Además, piden cinco años jugando en el país para estar en la selección, y yo llevo cuatro, me faltaría uno más. Es algo que ilusiona, lo ves tan cerca. De hecho, el chico que están atajando es argentino (Hernán Galíndez), jugó varios años en Ecuador y ahora está en Chile", analizó Burrai.