Desde la FEF revelaron si harán un reclamo por el arbitraje del Ecuador vs Brasil.

¿Habrá reclamo?: Desde la FEF explicaron qué harán con el arbitraje del Ecuador vs Brasil

El partido entre la Selección Ecuatoriana y Brasil dejó varias jugadas polémicas en las que el VAR y el árbitro central fueron muy cuestionados. Los hinchas de 'La Tri' se sintieron perjudicados por Wilmar Roldán, sobretodo en la jugada del final donde Alisson golpeó a Ayrton Preciado en el área de Brasil.

+ (VIDEO) La insólita forma de 'ayudar' de los hinchas peruanos previo al partido con Ecuador

+ ¿Cambia de aires? Djorkaeff Reasco ya decidió dónde jugará en 2022

+ ¿Molestos? Desde 'La Tri' hablaron sobre la presencia de Byron Castillo en la Noche Amarilla

En Ecuador se notó el malestar con las decisiones de Roldán, por lo que se hizo tendencia el nombre del árbitro central del partido. Ante toda la polémica, desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol revelaron si harán un reclamo en la CONMEBOL por el arbitraje del partido, tras volver a revisar las jugadas.

Carloz Manzur, vicepresidente de la FEF, habló en radio i99 sobre la decisión que tomarán sobre el arbitraje en el Ecuador vs Brasil: "Es un tema que debe ser analizado en conjunto. Hoy charlaremos con el cuerpo técnico. Hay que ser medidos en el tema. Si ponemos un reclamo deben haber bases sólidas".

"Las jugadas no son tan horrorosas como imaginamos. Una cosa es ver desde el estadio, otra ya revisar las imágenes post partido. No es una decisión que se toma así nomas", finalizó Manzur sobre el tema. El dirgente de la FEF dejó claro que harán un análisis profundo, pero todo apunta a que no habrá reclamo hacia la CONMEBOL.