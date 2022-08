Este viernes Emelec volverá a jugar en el estadio George Capwell tras no poder hacerlo ante Deportivo Cuenca. Ese día la noticia fue la ausencia de los árbitros en señal de protesta por la agresión a Alex Cajas en el estadio Bellavista de Ambato durante el encuentro entre Macará y Aucas.

Antes del partido ante Deportivo Cuenca ya se sabía que el duelo no se iba a disputar. Por tal motivo, la dirigencia del conjunto azul dispuso que no se abran las puertas del estadio y Emelec quiere recompensar a los hinchas que no pudieron asistir al estadio por motivos de fuerza mayor.

En ese sentido, la comisión directiva de Emelec dispuso que los hinchas que habían comprado entradas para el encuentro ante los morlacos puedan canjear las mismas para el partido de este viernes ante Cumbayá por la novena fecha.

Los eléctricos quieren meterse en la pelea de la segunda etapa dentro de la LigaPro para intentar jugar la final de noviembre. Para eso deberán ganar y esperar que los líderes tropiecen dado que tienen 13 puntos y cinco unidades lo separan de la cima.