Liga de Quito es conocido como el Rey de Copas en Ecuador, esto gracias a los títutlos internacionales que obtuvo el cuadro Albo a finales de la primera decada de los 2000's.

La Copa Libertadores del 2008 y la posterior Copa Sudamericana, así como las Recopas Sudamericanas obtenidas por los Albos, consolidaron a Liga de Quito en un pedestal casi inalcanzable para cualquier otro club ecuatoriano, al menos hasta la irrupción más reciente de Independiente Del Valle.

Tal es así, que muchos niños que vivieron aquellagestas internacionales empezaron a apoyar a Liga de Quito, sin importar el cuadro al que apoyen sus padres. Eso le pasó a Carlos Alejandro Alfaro Moreno, referente de Barcelona.

El argentino llegó a Barcelona en la temporada 1991 y estuvo en el club hasta 2002, en cuatro periodos distintos. Obtuvo dos torneos locales con los amarillos y es uno de los ídolos del club.

En entrevista para Radio Caravana, Alfaro Moreno contó una anécdota que ocurrió en 2008, la cual involcra a su hijo y a Liga de Quito: "Tengo que apuntar un caso personal, de mi hijo Alejandro, que hoy tiene 19 años, a los 5 años jugaba interbarrial, hizo un gol, y me dijo 'papá me dijiste que si hacía un gol me ibas a comprar un regalo'. Quería una camiseta, esto fue en el 2008, entonces lo llevo a Marathon, y yo mostrándole todas las amarillas, las alternas, y me dice; no papá quiero aquella".

El hijo de Alfaro Moreno pidió la camiseta de Liga de Quito: "¿Cuál? La blanca y yo tragando le digo ¿mi amor, seguro? sí me dijo. La compro, yo casi pochereo, la pago, me dice ¿papá me la puedo poner? Se la pone en casa donde no lo vea nadie, y voy a salir yo del Centro Comercial con la camiseta de Liga".