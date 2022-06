La salida de Jefferson Montero del Querétaro abrió las puertas para que regrese al fútbol ecuatoriano después de cuatro años. El ex jugador del Betis y el Swansea tuvo un breve paso por Emelec en 2018, el cual no fue bueno al lesionarse en varias ocasiones y no poder tener continuidad para recuperar su confianza.

El extremo izquierdo de 32 años también tiene una oferta de Alianza Lima, pero la intención es jugar en Ecuador para estar cerca de su familia. Hace pocos minutos surgió nueva información sobre el futuro de 'Turbina', la cual apunta a que el jugador tiene negociaciones avanzadas con un equipo de la LigaPro.

Dalo Bucaram, presidente de 9 de Octubre, declaró en La Radio Redonda que se reunió con Jefferson Montero para negociar su posible llegada al equipo guayaquileño. Posterior a eso, el periodista Joaquín Saavedra informó que Montero quiere jugar en el 'Súper 9' y que está haciendo un gran esfuerzo para rebajar su salario, pero ahora depende que el club quiera estirarse un poco en la parte salarial para que se concrete el fichaje.

'Turbina' sería uno de los fichajes sorpresa en este mercado de pases, ya que se esperaba que tenga posibilidades llegar a un club grande. 9 de Octubre quiere pelear por la segunda etapa de la LigaPro y está armando un equipo con mucho peso ofensivo. Montero se uniría a Carlos Garcés, Gabriel Cortez y Joaquín Vergés como los refuerzos del equipo guayaquileño.