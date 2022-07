El entrenador de Emelec, Ismael Rescalvo, atendió a los medios de comunicación después de lo que fue la derrota de su equipo ante Independiente del Valle. El técnico español reconoció algunos errores de sus muchachos y volvió a insistir en la importancia de un fichaje para el equipo azul.

Emelec no pudo ante un difícil Independiente del Valle en condición de local. El equipo azul pierde sus primeros puntos de la etapa en un encuentro en el que nunca pudo estar arriba. Rescalvo reconoció que se cometieron varios errores, sobre todo en la segunda parte.

Por otro lado, Ismael Rescalvo insistió en que Emelec necesita fichar un defensor central para esta segunda etapa. El técnico comentó que él ya le explicó al club la necesidad de esta contratación y espera que se concrete antes de cerrar el libro de pases en la LigaPro (Hoy 23H59).

"Estamos en ello club está trabajando, a mí se me va de las manos. El club sabe cuáles son las prioridades y tenemos traer un central, no sé si a tiempo o no", sentenció Rescalvo.